PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei bittet um Hinweise - Häufung von Grabschmuckdiebstählen im Landkreis Fulda

Fulda (ots)

In den Monaten Januar und Februar ist es auf mehreren Friedhöfen im Landkreis Fulda zu einer Häufung von Diebstählen von Grabschmuck gekommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind eine mittlere zweistellige Anzahl von Diebstählen bekannt geworden. Am häufigsten betroffen waren die Friedhöfe in Schweben, Großenlüder und Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter insbesondere hochwertigen Grabschmuck aus Buntmetall - wie beispielsweise Kreuze und Figuren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen bisher auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge zwischen den einzelnen Vorfällen. Zudem werden Friedhöfe intensiver bestreift und überwacht. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den vergangenen Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Friedhöfen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 12:21

    POL-OH: Wahlplakate entwendet - Zeugen gesucht - Schlägerei auf Fastnachtsveranstaltung

    Fulda (ots) - Wahlplakate entwendet Petersberg. Zwischen Sonntag (01.02.) und Dienstag (10.02.) entwendeten Unbekannte mehrere Wahlplakate, welche auf dem Rathausplatz aufgestellt waren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Zeugen gesucht - ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 21:24

    POL-OH: Drei Unfälle auf der BAB 7, Bereich der AS Hersfeld/West

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Am Montag (16.02.), um 10.42 Uhr, gingen bei der Leitstelle mehrere Anrufe über einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten ein. Nach ersten Meldungen sollten acht Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt sein. Durch die beiden zum Unfallort entsandten Streifen stellte sich folgender Sachverhalt dar: Gegen 10.40 Uhr überholte eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus dem ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 21:17

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Hünfeld

    Fulda (ots) - Hünfeld. In der Zeit von Sonntag (15.02.), 12 Uhr, bis Montag, (16.02.), gegen 11 Uhr, ereignete sich in Hünfeld in der Straße "In der Dall" eine Verkehrsunfallflucht. Der 21-jährige Geschädigte parkte sein Auto in dem dortigen Wendehammer. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug, einem grauen Skoda Fabia, zurückkam, bemerkte er, dass das Auto im Bereich des vorderen linken Kotflügels und des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren