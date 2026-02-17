Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei bittet um Hinweise - Häufung von Grabschmuckdiebstählen im Landkreis Fulda

Fulda (ots)

In den Monaten Januar und Februar ist es auf mehreren Friedhöfen im Landkreis Fulda zu einer Häufung von Diebstählen von Grabschmuck gekommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind eine mittlere zweistellige Anzahl von Diebstählen bekannt geworden. Am häufigsten betroffen waren die Friedhöfe in Schweben, Großenlüder und Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter insbesondere hochwertigen Grabschmuck aus Buntmetall - wie beispielsweise Kreuze und Figuren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen bisher auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge zwischen den einzelnen Vorfällen. Zudem werden Friedhöfe intensiver bestreift und überwacht. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den vergangenen Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Friedhöfen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell