Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wahlplakate entwendet - Zeugen gesucht - Schlägerei auf Fastnachtsveranstaltung

Fulda (ots)

Wahlplakate entwendet

Petersberg. Zwischen Sonntag (01.02.) und Dienstag (10.02.) entwendeten Unbekannte mehrere Wahlplakate, welche auf dem Rathausplatz aufgestellt waren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugen gesucht - Schlägerei auf Fastnachtsveranstaltung

Neuhof. Am Samstag (14.02.), gegen 19.20 Uhr, kam es auf einer Fastnachtsveranstaltung in der Fliedener Straße im Ortsteil Rommerz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde ein 20-Jähriger niedergeschlagen und auf dem Boden liegend gegen Kopf und Oberkörper getreten, sodass er im Anschluss medizinisch versorgt werden musste.

Die genauen Hintergründe und Umstände, wie es zu der Auseinandersetzung kam, sind bislang noch vollkommen unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

