Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Hünfeld

Fulda (ots)

Hünfeld. In der Zeit von Sonntag (15.02.), 12 Uhr, bis Montag, (16.02.), gegen 11 Uhr, ereignete sich in Hünfeld in der Straße "In der Dall" eine Verkehrsunfallflucht.

Der 21-jährige Geschädigte parkte sein Auto in dem dortigen Wendehammer. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug, einem grauen Skoda Fabia, zurückkam, bemerkte er, dass das Auto im Bereich des vorderen linken Kotflügels und des linken Außenspiegels beschädigt worden war. Vermutlich wurde der geparkte Pkw durch die Kante eines Anhängers, Lkw oder ähnlichem beschädigt. Der Fahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

