Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Unfälle auf der BAB 7, Bereich der AS Hersfeld/West

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Montag (16.02.), um 10.42 Uhr, gingen bei der Leitstelle mehrere Anrufe über einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten ein. Nach ersten Meldungen sollten acht Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt sein. Durch die beiden zum Unfallort entsandten Streifen stellte sich folgender Sachverhalt dar:

Gegen 10.40 Uhr überholte eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis auf dem ganz linken Fahrstreifen. Dabei geriet sie ins Schleudern und kollidierte mit dem PKW eines 29-jährigen Dortmunders, der auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Beide Fahrzeuge kamen auf der Fahrbahn zum Stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden dieses Unfalles wird mit circa 25.000 Euro beziffert.

In der Folge kam es dann zu einem weiteren Unfall. Ein Sattelzug, der glücklicherweise vor der Unfallstelle anhalten konnte, wollte links an den verunfallten Fahrzeugen vorbeifahren. Hierbei übersah der 61-jährige Trucker aus den Niederlanden den PKW einer 39-jährigen Fahrerin aus Bielefeld links neben ihm. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden bei Unfall Nummer zwei beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Da die Fahrbahn für kurze Zeit vollständig blockiert war, und um einen Aufprall auf die stehenden Fahrzeuge zu verhindern, musste ein nachfolgender 34-jähriger Kurierfahrer aus Rumänien vom ganz linken auf den ganz rechten Fahrstreifen ausweichen. Hier kollidierte er mit einem Klein-LKW mit Anhänger. Auf dem Anhänger befand sich eine transportable Melkmaschine, diese wurde beim Aufprall des Kurierfahrzeuges vom Anhänger abgerissen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kurierfahrer leicht verletzt und in ein umliegendes Klinikum eingeliefert. Ursächlich für diesen dritten Unfall dürfte die nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit nicht ausreichendem Sicherheitsabstand gewesen sein. Der Sachschaden bei diesem Unfall wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Insgesamt mussten durch die Abschleppdienste drei Fahrzeuge, ein Anhänger und die Melkmaschine geborgen werden.

Gegen 13.15 Uhr war die Fahrbahn wieder vollständig geräumt. Während der Bergung bildete sich ein 2-3 Kilometer langer Rückstau.

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

