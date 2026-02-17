PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Polizeiliche Bilanz zum Rosenmontag

Fulda (ots)

Nach dem Ende des Fastnachtsumzuges in Fulda nutzen viele Närrinnen und Narren die Gelegenheit, in der Innenstadt von Fulda weiterzufeiern. Wie bereits über den Tag hinweg, feierten die allermeisten Gäste ausgelassen und friedlich. Nur vereinzelt musste die Polizei tätig werden.

Zu späterer Stunde und mit steigendem Alkoholkonsum stiegen auch die Meldungen von körperlichen Auseinandersetzungen.

So wurde unter anderem gegen 20.10 Uhr in der Karlstraße ein 61-Jähriger von einer männlichen Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit.

Erfolgreiche Täterfestnahme

Gegen 21.15 Uhr griff eine Personengruppe einen 34-Jährigen aus Fulda körperlich an. Auch als der Mann bereits am Boden lag schlugen die Täter weiter auf ihn ein. Durch eine genaue Beschreibung der Täter konnte die Polizei bereits kurze Zeit später zwei Tatverdächtige festnehmen. Die genauen Hintergründe und Umstände, wie es zu der Auseinandersetzung kam, sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Gegen 2 Uhr war in der Innenstadt von Fulda nur noch ein geringes Besucheraufkommen zu verzeichnen.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 12:23

    POL-OH: Einbruch in Kellerraum - Taschendiebstahl im Einkaufsmarkt

    Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Kellerraum Homberg. Im Zeitraum von Freitag (13.02.), 13 Uhr, bis Montag (16.02.), 9 Uhr, brachen Unbekannte auf einem Schulgelände in der Hochstraße gewaltsam die Tür eines Kellerraums auf und entwendeten hieraus zwei Akku-Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:21

    POL-OH: Wahlplakate entwendet - Zeugen gesucht - Schlägerei auf Fastnachtsveranstaltung

    Fulda (ots) - Wahlplakate entwendet Petersberg. Zwischen Sonntag (01.02.) und Dienstag (10.02.) entwendeten Unbekannte mehrere Wahlplakate, welche auf dem Rathausplatz aufgestellt waren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Zeugen gesucht - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren