POL-OH: Update: Polizeiliche Bilanz zum Rosenmontag

Fulda (ots)

Nach dem Ende des Fastnachtsumzuges in Fulda nutzen viele Närrinnen und Narren die Gelegenheit, in der Innenstadt von Fulda weiterzufeiern. Wie bereits über den Tag hinweg, feierten die allermeisten Gäste ausgelassen und friedlich. Nur vereinzelt musste die Polizei tätig werden.

Zu späterer Stunde und mit steigendem Alkoholkonsum stiegen auch die Meldungen von körperlichen Auseinandersetzungen.

So wurde unter anderem gegen 20.10 Uhr in der Karlstraße ein 61-Jähriger von einer männlichen Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Täter flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit.

Erfolgreiche Täterfestnahme

Gegen 21.15 Uhr griff eine Personengruppe einen 34-Jährigen aus Fulda körperlich an. Auch als der Mann bereits am Boden lag schlugen die Täter weiter auf ihn ein. Durch eine genaue Beschreibung der Täter konnte die Polizei bereits kurze Zeit später zwei Tatverdächtige festnehmen. Die genauen Hintergründe und Umstände, wie es zu der Auseinandersetzung kam, sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Gegen 2 Uhr war in der Innenstadt von Fulda nur noch ein geringes Besucheraufkommen zu verzeichnen.

Jonas Trabert

