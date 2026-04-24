Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Handwerker in Wickrath - Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung!

Mönchengladbach (ots)

Mindestens ein falscher Handwerker hat am Donnerstagnachmittag, 23. April, ein Ehepaar in seiner Wohnung an der Trompeterallee in Wickrath bestohlen.

Gegen 15 Uhr klingelte es bei den Eheleuten. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Handwerker ausgab, der nach der Heizung schauen wolle. Da tags zuvor tatsächlich Arbeiten an der Heizungsanlage stattgefunden hatten, schöpfte das Ehepaar keinen Verdacht und lies den Mann in die Wohnung.

Der Handwerker habe das Ehepaar aufgefordert, in der Wohnung alle Wasserhähne aufzudrehen und zu warten, bis das Wasser kalt werde. Dies hätten beide gemacht. Der Handwerker habe sich dann in der Wohnung bewegt und beide in ein Gespräch verwickelt. Nach etwa zehn Minuten sei der Handwerker wieder gegangen, weil alles in Ordnung sei.

Etwa eine Stunde später stellten die Eheleute fest, dass Geld und Schmuck gestohlen wurden - entweder von dem Mann selbst oder von einer weiteren Person, die sich unbemerkt in der Wohnung aufgehalten hat.

Der falsche Handwerker wird so beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, auffälliges Tattoo (Kreuz) am rechten Hals. Er habe Handwerker-Kleidung getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Sie warnt außerdem: Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Die Maschen der Täter sind vielfältig. Mal geben sie sich als Handwerker, als Mitarbeiter der Stadtwerke oder ähnliches aus.

Ein anderes Mal rufen sie vorher an und gaukeln vor, ein Polizeibeamter oder ein Bankmitarbeiter zu sein. Sie wollen unter einem Vorwand vorbeikommen und Wertgegenstände oder EC-Karten abholen.

Wenn Personen bei Ihnen anrufen oder klingeln: Rückversichern Sie sich bei Ihrem Vermieter oder der (Handwerker-)Firma, ob jemand beauftragt wurde. Wählen Sie selbst die Nummer. Mitarbeiter eins Geldinstituts oder von der Polizei verlangen niemals die Herausgabe von Wertgegenständen oder Bankdaten. Gehen Sie auf solche Forderun-gen nicht ein. Rufen Sie sofort die Polizei.

Bitte warnen Sie auch Verwandte. (km)

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