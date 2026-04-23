Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Goldketten-Raub: Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch, 22. April, gegen 14.45 Uhr eine 64-jährige Frau an der Heinrich-Lersch-Straße beraubt.

Die Frau war zu Fuß unterwegs, als neben ihr ein mit zwei Männern besetztes Auto gehalten habe. Der Beifahrer soll ausgestiegen und auf die Frau zugegangen sein, sie am Kragen gepackt und ihr dann die Halskette entrissen haben. Zeitgleich drückte er ihr Modeschmuck in die Hand und stieg wieder ins Auto. Die Männer flüchteten in Richtung Neusser Straße.

Der Haupttatverdächtige soll etwa 1,60 Meter groß, zwischen 55 und 65 Jahre alt und korpulent gewesen sein.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell