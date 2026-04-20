Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Roadpol Speed: Mehrere Schwerpunkteinsätze im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat in der vergangenen Woche im Rahmen der europaweiten Aktion "Roadpol Speed" verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Von Montag, 13. April, bis Sonntag, 19. April, kontrollierten die Beamten des Verkehrsdienstes insgesamt 14.995 Autos im gesamten Stadtgebiet, wobei es insgesamt drei Schwerpunkteinsätze gab. Dabei unterstützten auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und der Mönchengladbacher Polizeiwachen bei den Geschwindigkeitskontrollen.

876 Autofahrer waren in dem gesamten Zeitraum zu schnell unterwegs - davon wurden 289 auch angehalten. Dadurch haben die Beamten die Möglichkeit, mit den Autofahrern ins Gespräch zu kommen und sie für eine rücksichtsvolle Fahrweise zu sensibilisieren. Denn überhöhte Geschwindigkeit kann zu schweren Verkehrsunfällen führen und gehört zu den Hauptunfallursachen.

Auch über die Aktionswoche hinaus wird die Polizei Mönchengladbach daher ihre Verkehrskontrollen konsequent und regelmäßig fortsetzen.

Die Polizei bittet alle Autofahrer, stets rücksichtsvoll und vorausschauend zu fahren. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit nicht nur an die erlaubte Höchstgrenze an, sondern auch an die konkrete Situation sowie die aktuellen Witterungsbedingungen und die Tageszeit. (sts)

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