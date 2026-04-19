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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW kollidiert mit Baum und überschlägt sich

POL-MG: PKW kollidiert mit Baum und überschlägt sich
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Mönchengladbach (ots)

Am 19.04.2026, gegen 10:50 Uhr, beabsichtigte eine 86-jährige Frau mit ihrem PKW in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses auf der Bettrather Straße in Mönchengladbach zu wenden. Die Mönchengladbacherin verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr über den angrenzenden Vorgarten und Gehweg, wo sie anschließend mit einem Baum kollidierte. Durch die Kollision geriet das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Die Frau wurde durch die Berufsfeuerwehr Mönchengladbach aus dem PKW geborgen und schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. (CK)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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