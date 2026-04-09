Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A9 bei Triptis 2. Ergänzugsmeldung

Triptis (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

Zur Unfallstelle sind aktuell Spezialkräne unterwegs, welche die Ladung des Schwerlasttransportes zunächst umladen und in der weiteren Folge den Abstransport des Schwerlasttransportes selbst umsetzen. Auf den Umleitungsstrecken kommt es zu den erwarteten Verkehrsbehinderungen. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 25-jährigen rumänischen Staatsbürger. Bei der durch den Verkehrsunfall tödlich verletzten Person handelt es sich um eine 37-jährige deutsche Staatsbürgerin.

Es wird nachberichtet.

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