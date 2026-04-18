Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW fährt 11 jähriger Fahrradfahrer an und entfernt sich dann vom Unfallort

Mönchengladbach-Eicken (ots)

Am 17.04.2026 wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht gemeldet. Ein 11jähriger Fahrradfahrer befuhr mit seinem Rad die Badenstraße, aus Richtung Buschallee kommend, in Richtung Bozener Straße. In Höhe des Edeka Marktes fuhr ein dunkler PKW aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn. Der PKW erfasste den Jungen auf seinem Fahrrad, so dass dieser zu Fall kam. Im Anschluss stieg der Fahrer aus seinem PKW aus und half dem Jungen aufzustehen. Ohne sich um die weiteren Folgen zu kümmern, stieg er wieder in sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt in Richtung Eickener Str. fort. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Verletzungen wurden in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt. Zeugen des Unfalls sowie der beteiligte PKW-Fahrer werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02161-290 bei der Polizei Mönchengladbach zu melden.

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