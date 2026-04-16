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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: BAB: Schwerpunkteinsatz mit Geschwindigkeitsmessungen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach reagiert auch weiterhin auf die Beschwerden der Mönchengladbacher Bürgerinnen und Bürger und hat am Mittwoch, 15. April, einen erneuten Schwerpunkteinsatz im Rahmen des Konzeptes "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen" (BAB) durchgeführt.

Im Fokus standen dabei dieses Mal Geschwindigkeitsmessungen an 13 Messstellen. Die Beamten haben während des Einsatzes bei insgesamt 1000 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen, unter anderem an der Viersener Straße, der Rheydter Straße, der Korschenbroicher Straße und der Mülforter Straße.

Während der Messungen waren insgesamt 106 Autofahrer zu schnell unterwegs - 74 bekamen ein Verwarngeld und 32 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zusätzlich stellten die Einsatzkräfte folgende weitere Verstöße fest: Drei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zwei Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen das Handyverbot am Steuer, neun Verwarngelder wegen Abbiegeverstößen und ein Verwarngeld wegen Gurtverstoßes. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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