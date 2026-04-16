POL-MG: Unfall auf Vorster Straße: 82-Jähriger schwer verletzt
Mönchengladbach (ots)
Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch, 15. April gegen kurz vor 16 Uhr auf der Vorster Straße in Hardt-Mitte bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pedelec-Fahrer auf dem Fahrradweg der Vorster Straße in Richtung Tomper Straße. Ein 39-jähriger Autofahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war, überholte den Pedelec-Fahrer.
Zeitgleich wollte der Pedelec-Fahrer nach links in die Straße Vorster Landwehr abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem Seitenspiegel des Autos und stürzte. Das Team eines Rettungswagens brachte den 82-Jährigen in ein Krankenhaus.
Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (km)
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