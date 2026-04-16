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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf Vorster Straße: 82-Jähriger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch, 15. April gegen kurz vor 16 Uhr auf der Vorster Straße in Hardt-Mitte bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pedelec-Fahrer auf dem Fahrradweg der Vorster Straße in Richtung Tomper Straße. Ein 39-jähriger Autofahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war, überholte den Pedelec-Fahrer.

Zeitgleich wollte der Pedelec-Fahrer nach links in die Straße Vorster Landwehr abbiegen. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem Seitenspiegel des Autos und stürzte. Das Team eines Rettungswagens brachte den 82-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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