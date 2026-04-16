POL-MG: Verkehrsunfall auf der Wateler Straße - 76-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt
Mönchengladbach (ots)
Am Mittwochabend, 15. April, ist es gegen 21.30 Uhr auf der Wateler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.
Der 76-Jährige stürzte aus bisher unbekannten Gründen von seinem Pedelec zu Boden und verletzte sich hierbei schwer. An der Unfallörtlichkeit bemerkten die Polizisten einen starken Alkoholgeruch, der von dem 76-Jährigen ausging. Er wirkte benommen und konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen.
Ein Rettungswagenteam brachte den Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.
Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (at)
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