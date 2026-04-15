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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schockanruf: 83-Jährige übergibt Summe in sechsstelliger Höhe

Mönchengladbach (ots)

In Hardterbroich-Pesch ist es am gestrigen Dienstag, 14. April zu einem besonders schweren Betrugsfall gekommen.

Eine 83-Jährige erhielt gegen 14.40 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Anwalt ihres Sohnes ausgab. Dieser habe mit ihrer Enkelin einen schweren Autounfall gehabt und eine schwangere Frau angefahren. Für einen Vergleich solle die 83-Jährige nun einem Kurier eine fünfstellige Summe Bargeld übergeben.

Die Frau hat dies ersten Erkenntnissen zufolge kurz darauf getan. Allerdings erhielt sie daraufhin mehrere weitere Anrufe über den Nachmittag hinweg - dieses Mal von einer Frau, die sich als ihre in den Autounfall verwickelte Enkelin ausgab. Sie forderte die 83-Jährige immer wieder auf, dem Kurier weitere Summen Geld zu übergeben, was die Frau eigenen Angaben zufolge auch tat. Insgesamt ergab sich so bis zum Abend eine Schadenssumme in sechsstelliger Höhe.

Den Kurier beschreibt die Frau wie folgt: Er ist circa 25 Jahre alt, hat kurze, dunkelbraune Haare und einen glatt rasierten Bart. Er trug eine dunkle Jeans und ein dunkles kurzes T-Shirt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden und rät in diesem Zusammenhang zu äußerster Vorsicht bei Anrufen ähnlicher Art. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen und fragen Sie umgehend bei Ihren Angehörigen persönlich nach. Im Zweifel informieren Sie sofort die Polizei unter der 110. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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