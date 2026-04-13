Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein
Kleve - Weeze (ots)
Am Samstagnachmittag, 11. April 2026, kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 25-jährigen Deutschen im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Tanger (Marokko). Bei der Überprüfung der Personalien anhand des vorgelegten Reisepasses in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Dortmund mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls geringwertiger Sachen gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro bezahlen oder eine 45-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann zahlte den fälligen Geldbetrag am Flughafen bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der seine Reise fortsetzen.
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