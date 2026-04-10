Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 2 Haftbefehle in 24 Stunden sowie eine kurze Verfolgung - Bundespolizei vollstreckt zwei Ausschreibungen und verhaftet flüchtigen Rollerfahrer

Aachen, Heinsberg (ots)

Zwei Haftbefehle konnte die Bundespolizei Aachen in den letzten 24 Stunden vollstrecken.

Den Anfang machte am Donnerstag ein 25-jähriger Iraker. Er reiste mit einem grenzüberschreitenden Zug aus Belgien ein und wurde am Hauptbahnhof kontrolliert. Wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz musste er 129,50EUR Geldstrafe zahlen oder für 4 Tage in Haft. Des Weiteren war er wegen Betrugs zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Da er nicht zahlungsfähig war, wurde er der JVA Aachen überstellt.

Ein 9 Tage alter Haftbefehl konnte dann gegen 20 Uhr im Hauptbahnhof Aachen vollstreckt werden. Ein 37-jähriger Rumäne war zur Untersuchungshaft ausgeschrieben. Diese Ausschreibung war gerade einmal 9 Tage alt. Er wird des Diebstahls verdächtigt und muss sich nun dem zuständigen Haftrichter erklären.

Gegen 16:50 Uhr kam es im Bereich Gangelt zu einer kurzen Verfolgungsfahrt durch eine zivile Streife der Bundespolizei. Die gemischte Streife aus deutschen und niederländischen Kollegen beobachtete den Einreiseverkehr, als ein Rollerfahrer vorbeifuhr. Am Roller befand sich kein Kennzeichen. Des Weiteren fehlte die Seitenverkleidung. Auch die gefahrene Geschwindigkeit war weit über dem zulässigen. Nachdem dem Fahrer Anhaltezeichen gegeben wurden, flüchtete dieser in einen Waldweg. Dieser Waldweg war mit einem Verkehrspölle gesichert, sodass die Weiterfahrt der Polizisten unmöglich war. Nachdem der Flüchtende das sah, drehte er sich um und "Poste" vor den Beamten. Die Beamten entschlossen sich, einen Parallelweg zu befahren. Hinter einer Kurve konnten Sie den Roller stehend auf einem Waldweg sehen. Der Fahrer war mit seinem Mobiltelefon beschäftigt. Ein weiterer Fluchtversuch bei Erblicken der Beamten konnte aufgrund der Nähe unterbunden werden. Der 18-jährige Niederländer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, aber in einer Fahrschule angemeldet zu sein. Ebenfalls war der Roller nicht versichert. Auf die mögliche Höchstgeschwindigkeit angesprochen, gab er an, dass der Roller ca. 100 km/h fahren würde. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest war positiv auf Cannabis. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei Heinsberg übergeben.

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