Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt entwichenen Strafgefangenen im Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10. April 2026 nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen entwichenen Strafgefangenen im Kölner Hauptbahnhof fest.

Gegen 04:10 Uhr kontrollierte eine Streife den 19-Jährigen in der E-Passage des Bahnhofs. Da er sich nicht ausweisen konnte, brachten die Beamten ihn zur Identitätsfeststellung auf die Dienststelle.

Eine Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem brachte schnell Klarheit: Der 19-jährige Kölner war erst am Abend zuvor durch die Kreispolizeibehörde Viersen als entwichener Strafgefangener zur Festnahme ausgeschrieben worden.

Die Bundespolizisten nahmen den Mann daraufhin fest und überstellten ihn anschließend in die LVR-Klinik.

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