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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet international gesuchten Straftäter

Münster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend (08. April) einen international gesuchten Straftäter am Hauptbahnhof in Münster verhaftet.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte den 34-jährigen Schweden und stellte fest, dass dieser seit dem 01. April 2026 mit einem internationalen Haftbefehl aus Schweden gesucht wird. Der Haftbefehl gegen den Mann wurde erlassen, da dieser durch ein schwedisches Gericht wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verurteilt wurde. Im Dezember 2023 hatte der Verhaftete mit einem Messer eine Person angegriffen. Der Geschädigte erlitt Stichverletzungen im Bereich vom Kopf, Hals und Oberkörper.

Der Gesuchte wurde vorläufig festgenommen und wird am heutigen Donnerstag beim zuständigen Gericht vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Telefon: +49(0)251/97437-1013
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofstraße 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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