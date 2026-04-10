Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 57

Kleve (ots)

Am Donnerstagmorgen, 9. April 2026, kontrollierte die Bundespolizei einen 40-jährigen Armenier bei der Einreise aus den Niederlanden als Beifahrer eines in den Niederlanden zugelassenen Personenkraftwagens auf der Autobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve. Zur Kontrolle händigte der Reisende den Beamten seinen gültigen armenischen Reisepass aus. Eine durchgeführte Fahndungsabfrage in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt mit einem Haftbefehl wegen Urkundenfälschung gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro zahlen oder eine 45-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Auf der Dienststelle zahlte der Armenier den fälligen Geldbetrag bei der Bundespolizei ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

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