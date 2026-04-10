Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl im Beisein der Beamten - Bundespolizei verhaftet Mann und regt erfolgreich beschleunigtes Verfahren an

Bochum (ots)

Am 9. April ertappten Bundespolizisten am Bochumer Hauptbahnhof einen polnischen Staatsangehörigen bei einem versuchten Diebstahl. Während der polizeilichen Maßnahmen versuchte er erneut, etwas zu entwenden und musste sich anschließend vor Gericht verantworten.

Gegen 08:45 Uhr urinierte der 39-Jährige vor das Bundespolizeirevier am Bochumer Hauptbahnhof. Die eingesetzten Beamten belehrten und kontrollierten den Mann. Nachdem der Wohnungslose seinen Weg fortsetzen durfte, sahen ihn die Uniformierten kurze Zeit später erneut im Bahnhof. Diesmal betrat er ein Zeitungsgeschäft. Die Beamten folgten ihm und sahen, wie er eine zum Verkauf ausgestellte Geldbörse nahm und in seine Hosentasche steckte. Die Beamten belehrten und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie neben der Geldbörse eine Spirituosenflasche. Im weiteren Verlauf ermittelten die Bundespolizisten, dass der Pole diese aus einem Supermarkt in der Innenstadt entwendete.

Noch während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort versuchte der Beschuldigte erneut vergeblich, eine der Geldbörsen zu entwenden.

Nach einem Sachvortrag zur Anregung eines beschleunigten Verfahrens stimmte die zuständige Staatsanwaltschaft diesem zu.

Die Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Von dort aus erfolgte am heutigen Tage die Vorführung vor dem zuständigen Richter.

Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 1300 Euro.

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