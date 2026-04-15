Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu Blutlachen im Bereich der Bungt | Ermittlungen eingestellt

Mönchengladbach (ots)

Trotz intensiver und umfassender Ermittlungsmaßnahmen konnte der Ursprung der Blutlachen im Bereich der Bungt, die am 3. April von einem Zeugen festgestellt wurden, nicht aufgeklärt werden. Weder konnte eine verletzte Person ermittelt werden, noch ergaben sich durch Zeugenhinweise mögliche Ansätze für weiterführende, erfolgversprechende Ermittlungen. Die Ermittlungen werden daher vorerst eingestellt. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt neue Erkenntnisse erlangt werden, werden die Ermittlungen erneut aufgenommen.

Deshalb gilt weiter: Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu der Herkunft der Blutlachen haben, melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290. (lh)

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