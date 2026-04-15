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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu Blutlachen im Bereich der Bungt | Ermittlungen eingestellt

Mönchengladbach (ots)

Trotz intensiver und umfassender Ermittlungsmaßnahmen konnte der Ursprung der Blutlachen im Bereich der Bungt, die am 3. April von einem Zeugen festgestellt wurden, nicht aufgeklärt werden. Weder konnte eine verletzte Person ermittelt werden, noch ergaben sich durch Zeugenhinweise mögliche Ansätze für weiterführende, erfolgversprechende Ermittlungen. Die Ermittlungen werden daher vorerst eingestellt. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt neue Erkenntnisse erlangt werden, werden die Ermittlungen erneut aufgenommen.

Deshalb gilt weiter: Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu der Herkunft der Blutlachen haben, melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161 290. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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