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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pongs | Grauer Multivan von Einfahrt gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 14. April haben Unbekannte einen Multivan der Marke VW vor einem Wohnhaus auf der Pongser Straße entwendet.

Die Halterin hatte ihren Wagen gegen 7.30 Uhr auf der Einfahrt abgestellt. Um 10 Uhr hat es einer Zeugenaussage zufolge nicht mehr dort gestanden.

Es handelt sich um einen grauen VW T6 Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen "MG-R595".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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