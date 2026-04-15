POL-MG: Pongs | Grauer Multivan von Einfahrt gestohlen
Mönchengladbach (ots)
Am Dienstag, 14. April haben Unbekannte einen Multivan der Marke VW vor einem Wohnhaus auf der Pongser Straße entwendet.
Die Halterin hatte ihren Wagen gegen 7.30 Uhr auf der Einfahrt abgestellt. Um 10 Uhr hat es einer Zeugenaussage zufolge nicht mehr dort gestanden.
Es handelt sich um einen grauen VW T6 Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen "MG-R595".
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)
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