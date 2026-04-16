Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Verkehrsunfälle mit Kindern in Rheydt und Hockstein

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 15. April ist es auf der Hauptstraße und der Klusenstraße zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen eine 3-Jährige und ein 7-Jähriger leicht verletzt wurden.

Der Unfall auf der Hauptstraße ereignete sich gegen 13.20 Uhr. Eine 32-jährige Frau war eigenen Angaben zufolge gerade dabei, mit ihrer 3-jährigen Tochter sowie ihrem jüngeren Kind im Kinderwagen die Hauptstraße an der Kreuzung zur Dorfbroicher Straße zu überqueren. Gleichzeitig war eine 58-jährige Radfahrerin auf der Hauptstraße in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte sie im Vorbeifahren das 3-jährige Mädchen mit ihrer Einkaufstasche, wodurch das Kind stürzte und leicht verletzt wurde. Kurz darauf setzte die 58-Jährige ihre Fahrt fort und kehrte erst zum Unfallort zurück, nachdem ihr ein Zeuge nachgefahren war.

Kurze Zeit später, gegen 13.50 Uhr, ereignete sich der Unfall auf der Klusenstraße. Ein 7-jähriger Junge war dort gerade mit seinem City-Roller auf dem Gehweg unterwegs, als eine 26-jährige Frau ersten Erkenntnissen zufolge plötzlich die Beifahrertür aus einem parkenden Auto heraus öffnete. Der Junge fuhr gegen die Tür, stürzte zu Boden und wurde ebenfalls leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der beiden Unfälle geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

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