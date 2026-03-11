Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mutter mit Kinderwagen beklaut - Bundespolizisten enttarnen "hilfsbereite" Taschendiebe am Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 10.03.2026 / 12:45 Uhr

Zivilbeamte der Bremer Bundespolizei ertappten am Dienstag zwei Taschendiebe auf frischer Tat und nahmen einen von ihnen vorläufig fest. Das Diebes-Duo hatte zuvor einer 38-jährigen Mutter am Bremer Hauptbahnhof Hilfe angeboten, um diese in der Folge zu bestehlen.

Gegen 12:45 Uhr sahen die Bundespolizisten die zwei Männer im Alter von 24 bzw. 26 Jahren. Sie halfen einer Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war, beim Einsteigen in die Straßenbahn. Während einer der Männer den Kinderwagen in die Straßenbahn hob, nutzte der andere die Gelegenheit und entwendete ein hochwertiges Samsung-Smartphone aus der Jackentasche des Opfers. Anschließend flüchteten die zwei Taschendiebe in unterschiedliche Richtungen. Der 26-Jährige, der der Frau das Smartphone aus der Jackentasche zog, konnte nach kurzer Zeit mit Unterstützung von Beamten der Bremer Landespolizei festgenommen werden. Er hatte während seiner Verfolgung noch versucht, das Diebesgut zu entsorgen. Es konnte jedoch wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Sein 24-jähriger Begleiter wurde nicht mehr angetroffen, ist den Zivilbeamten allerdings durch ähnliche Taten bereits bekannt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Landespolizei Bremen. Die bestohlene Mutter aus Bremen konnte sich indes freuen: Bundespolizisten händigten ihr das Smartphone noch am selben Nachmittag wieder aus.

