PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mutter mit Kinderwagen beklaut - Bundespolizisten enttarnen "hilfsbereite" Taschendiebe am Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 10.03.2026 / 12:45 Uhr

Zivilbeamte der Bremer Bundespolizei ertappten am Dienstag zwei Taschendiebe auf frischer Tat und nahmen einen von ihnen vorläufig fest. Das Diebes-Duo hatte zuvor einer 38-jährigen Mutter am Bremer Hauptbahnhof Hilfe angeboten, um diese in der Folge zu bestehlen.

Gegen 12:45 Uhr sahen die Bundespolizisten die zwei Männer im Alter von 24 bzw. 26 Jahren. Sie halfen einer Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war, beim Einsteigen in die Straßenbahn. Während einer der Männer den Kinderwagen in die Straßenbahn hob, nutzte der andere die Gelegenheit und entwendete ein hochwertiges Samsung-Smartphone aus der Jackentasche des Opfers. Anschließend flüchteten die zwei Taschendiebe in unterschiedliche Richtungen. Der 26-Jährige, der der Frau das Smartphone aus der Jackentasche zog, konnte nach kurzer Zeit mit Unterstützung von Beamten der Bremer Landespolizei festgenommen werden. Er hatte während seiner Verfolgung noch versucht, das Diebesgut zu entsorgen. Es konnte jedoch wieder aufgefunden und sichergestellt werden. Sein 24-jähriger Begleiter wurde nicht mehr angetroffen, ist den Zivilbeamten allerdings durch ähnliche Taten bereits bekannt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Landespolizei Bremen. Die bestohlene Mutter aus Bremen konnte sich indes freuen: Bundespolizisten händigten ihr das Smartphone noch am selben Nachmittag wieder aus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressestelle
Juliane Hartwich
Telefon: 0421 16299 - 6102
mobil: 0173 - 6783390
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:18

    BPOL-HB: Festnahme bei Einreise - Bundespolizei nimmt Reisenden am Bremer Flughafen fest

    Bremen (ots) - Flughafen Bremen, 09.03.2026 / 09:54 Uhr Bundespolizisten nahmen am Montagmorgen einen 45-Jährigen bei seiner Ankunft am Bremer Flughafen fest. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl. Um 09:54 Uhr erschien der Gesuchte zur Einreisekontrolle des Ryanair-Fluges aus London-Stansted. Wie sich bei der Kontrolle seiner Personalien herausstellte, wurde er von ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:05

    BPOL-HB: ICE überfährt Autoreifen und Bobbycar - Bundespolizei sucht Zeugen

    Bremen (ots) - HP. Ashausen, Stelle, 07.03.2026 / 17:48 Uhr Am Samstagnachmittag überfuhr der ICE 775 auf seiner Fahrt nach Hannover Hbf. in der Nähe des Haltepunkts Ashausen mehrere Gegenstände, die im Gleis lagen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen. Nach ersten Ermittlungen legten unbekannte ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:28

    BPOL-HB: Frauen verkaufen im Bahnhof Kopfhörer-Plagiate - Festnahme durch Bundespolizisten

    Bremen (ots) - Hbf. Bremen, 04.03.2026 / 18:00 Uhr Am Mittwochabend beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei eine Gruppe von Frauen, die im Bremer Hauptbahnhof mehrere mutmaßlich gefälschte Kopfhörer der Marke Apple AirPods Pro2 zum Verkauf anboten. Für eine der Frauen endete der Verkauf im Gefängnis. Gegen 18 Uhr bemerkten die Bundespolizisten die vier Frauen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren