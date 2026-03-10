Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Festnahme bei Einreise - Bundespolizei nimmt Reisenden am Bremer Flughafen fest

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 09.03.2026 / 09:54 Uhr

Bundespolizisten nahmen am Montagmorgen einen 45-Jährigen bei seiner Ankunft am Bremer Flughafen fest. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl.

Um 09:54 Uhr erschien der Gesuchte zur Einreisekontrolle des Ryanair-Fluges aus London-Stansted. Wie sich bei der Kontrolle seiner Personalien herausstellte, wurde er von der Staatsanwaltschaft Nürnberg mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Dem Mann, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wird vorgeworfen, im Februar des vergangenen Jahres gemeinsam mit einem anderen Täter mindestens zwei räuberische Diebstähle im Raum Nürnberg verübt zu haben.

Die Bundespolizisten verhafteten den Gesuchten und nahmen ihn mit zur Bundespolizeiwache. Dort wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Kollegen der Bremer Landespolizei zur Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt übergeben.

