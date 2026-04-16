PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberische Erpressung im Hardter Wald - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 11. April, auf Sonntag, 12. April, ist es im Bereich Ungermannsweg/ Weißensteinsweg/ Holunderweg im Hardter Wald zu einer räuberischen Erpressung in einem Wohnhaus gekommen.

Drei bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Wohnhaus im Hardter Wald als die Bewohnerin schlief und forderten gewaltsam die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Nachdem sie Bargeld gefunden und an sich genommen hatten, sperrten sie die Hausbewohnerin in einen Raum ein und entwendeten im weiteren Verlauf weitere hochpreisige Wertgegenstände, bevor sie das Haus wieder verließen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum etwas Verdächtiges gehört und/ oder gesehen haben, sich mit entsprechenden Hinweisen unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 13:10

    POL-MG: BAB: Schwerpunkteinsatz mit Geschwindigkeitsmessungen

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach reagiert auch weiterhin auf die Beschwerden der Mönchengladbacher Bürgerinnen und Bürger und hat am Mittwoch, 15. April, einen erneuten Schwerpunkteinsatz im Rahmen des Konzeptes "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen" (BAB) durchgeführt. Im Fokus standen dabei dieses Mal Geschwindigkeitsmessungen an 13 Messstellen. Die Beamten haben während des Einsatzes ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 12:12

    POL-MG: Unfall auf Vorster Straße: 82-Jähriger schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch, 15. April gegen kurz vor 16 Uhr auf der Vorster Straße in Hardt-Mitte bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pedelec-Fahrer auf dem Fahrradweg der Vorster Straße in Richtung Tomper Straße. Ein 39-jähriger Autofahrer, der in dieselbe Richtung ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 11:15

    POL-MG: Zwei Verkehrsunfälle mit Kindern in Rheydt und Hockstein

    Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 15. April ist es auf der Hauptstraße und der Klusenstraße zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen eine 3-Jährige und ein 7-Jähriger leicht verletzt wurden. Der Unfall auf der Hauptstraße ereignete sich gegen 13.20 Uhr. Eine 32-jährige Frau war eigenen Angaben zufolge gerade dabei, mit ihrer 3-jährigen Tochter sowie ihrem jüngeren Kind im Kinderwagen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren