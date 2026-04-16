Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberische Erpressung im Hardter Wald - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 11. April, auf Sonntag, 12. April, ist es im Bereich Ungermannsweg/ Weißensteinsweg/ Holunderweg im Hardter Wald zu einer räuberischen Erpressung in einem Wohnhaus gekommen.

Drei bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Wohnhaus im Hardter Wald als die Bewohnerin schlief und forderten gewaltsam die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Nachdem sie Bargeld gefunden und an sich genommen hatten, sperrten sie die Hausbewohnerin in einen Raum ein und entwendeten im weiteren Verlauf weitere hochpreisige Wertgegenstände, bevor sie das Haus wieder verließen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum etwas Verdächtiges gehört und/ oder gesehen haben, sich mit entsprechenden Hinweisen unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

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