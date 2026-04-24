POL-MG: Auffahrunfall: 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt
Mönchengladbach (ots)
Am Donnerstag, 23. April, ist es gegen 15.30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Hardter Straße/ Marlborough Road gekommen, bei dem ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.
Der Mann befuhr die Hardter Straße, als die Autofahrerin vor ihm an der Kreuzung nach links in die Marlborough Road abbiegen wollte. Daraufhin leitete er eine Notbremsung ein, wodurch er die Kontrolle über das Hinterrad verlor und stürzte.
Aufgrund des Sturzes zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in ein Krankenhaus. (cr)
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