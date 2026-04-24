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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auffahrunfall: 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 23. April, ist es gegen 15.30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Hardter Straße/ Marlborough Road gekommen, bei dem ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann befuhr die Hardter Straße, als die Autofahrerin vor ihm an der Kreuzung nach links in die Marlborough Road abbiegen wollte. Daraufhin leitete er eine Notbremsung ein, wodurch er die Kontrolle über das Hinterrad verlor und stürzte.

Aufgrund des Sturzes zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagenteam brachte den Mann in ein Krankenhaus. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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