Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch über die Terrassentür

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Donnerstag, 12.02.2026, brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße Am Botanischen Garten ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand hebelten die Täter zwischen 10:45 Uhr und 19:00 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus nach Wertsachen. Dabei nahmen sie Schmuck und Bargeld an sich und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

