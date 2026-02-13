Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch über die Terrassentür

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Donnerstag, 12.02.2026, brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße Am Botanischen Garten ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand hebelten die Täter zwischen 10:45 Uhr und 19:00 Uhr die Terrassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus nach Wertsachen. Dabei nahmen sie Schmuck und Bargeld an sich und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell