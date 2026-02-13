Polizei Bielefeld

POL-BI: Anhänger-Diebe auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dalbke - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 13.02.2026, versuchten drei Diebe einen Anhänger in der Dalbker Allee zu stehlen. Ein Tatverdächtiger entkam und wird gesucht.

Zwischen 02:45 Uhr und 02:50 Uhr hörte ein Anwohner der Dalbker Allee verdächtige Geräusche auf der Straße und bemerkte, dass sein leerer und mit einem Deichselschloss gesicherter Anhänger entwendet wurde. Auf der Straße sah er, dass Unbekannte seinen Stema-Anhänger bereits bis zur nächsten Straßeneinmündung geschoben hatten.

Als er die Täter ansprach, ergriffen sie die Flucht in Richtung Gildemeisterstraße. Die alarmierte Polizei konnte im Zuge der Fahndung zwei tatverdächtige Bielefelder, einen 19-Jährigen mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit und einen 19-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, antreffen. Zu ihrem Komplizen wollten die zwei Bielefelder keine Angaben machen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl und zum dritten Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

