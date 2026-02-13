PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Anhänger-Diebe auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dalbke - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 13.02.2026, versuchten drei Diebe einen Anhänger in der Dalbker Allee zu stehlen. Ein Tatverdächtiger entkam und wird gesucht.

Zwischen 02:45 Uhr und 02:50 Uhr hörte ein Anwohner der Dalbker Allee verdächtige Geräusche auf der Straße und bemerkte, dass sein leerer und mit einem Deichselschloss gesicherter Anhänger entwendet wurde. Auf der Straße sah er, dass Unbekannte seinen Stema-Anhänger bereits bis zur nächsten Straßeneinmündung geschoben hatten.

Als er die Täter ansprach, ergriffen sie die Flucht in Richtung Gildemeisterstraße. Die alarmierte Polizei konnte im Zuge der Fahndung zwei tatverdächtige Bielefelder, einen 19-Jährigen mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit und einen 19-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, antreffen. Zu ihrem Komplizen wollten die zwei Bielefelder keine Angaben machen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl und zum dritten Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

  • 13.02.2026 – 12:26

    POL-BI: Kinderwagen bei Diebstahl eingesetzt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Eine Diebin versuchte am Donnertag, 12.02.2026, mit Hilfe ihres Kinderwagens in einem Einkaufscenter Ware zu entwenden. Eine 25-jährige Bielefelderin nahm gegen 12:55 Uhr in einem Schuhgeschäft an der Bahnhofstraße Kinderstiefel aus dem Regal. Sie steckte diese in eine Papiertüte eines anderen Marktes und legte sie in ihren Kinderwagen. Anschließend verließ sie mit dem ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:30

    POL-BI: Wer wurde von Diebesbande bestohlen?

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stieghorst - Polizisten überführten am Donnerstag, 12.02.2026, ein Trio, das im Verdacht steht, mithilfe eines Störsenders Autos auf einem Parkplatz an der Detmolder Straße geöffnet und Wertgenstände gestohlen zu haben. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte gegen 15:20 Uhr verdächtige Personen auf dem Supermarktparkplatz an der Detmolder ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:15

    POL-BI: Aufmerksamer Zeuge fotografiert Unfallflüchtigen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Baumheide- Dank eines Zeugen liegt der Polizei ein Foto eines Unfallflüchtigen vor, der am Donnerstag, 12.02.2026, einen Sachschaden verursachte. Der Fahrer eines Citroen Jumpers bog gegen 16:00 Uhr von einem Parkplatz am Banater Weg, nahe dem Schelpmilser Weg, nach rechts in Richtung Donauschwabenstraße ab. Dabei stieß er gegen einen rechts am Fahrbahnrand geparkten VW und ...

    mehr
