Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: Vierjährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Wehrstraße ist es am Donnerstag, 23. April, gegen 10.15 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen, seien die Eltern mit dem Kinderwagen auf dem Fahrradweg unterwegs gewesen, als ihnen der 65-jährige Fahrradfahrer entgegenkam. Dann soll es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und der Vierjährigen gekommen sein, die hinter ihren Eltern lief.

Das Mädchen zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. (cr)

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