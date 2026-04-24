PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: Vierjährige schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

An der Wehrstraße ist es am Donnerstag, 23. April, gegen 10.15 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen, seien die Eltern mit dem Kinderwagen auf dem Fahrradweg unterwegs gewesen, als ihnen der 65-jährige Fahrradfahrer entgegenkam. Dann soll es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und der Vierjährigen gekommen sein, die hinter ihren Eltern lief.

Das Mädchen zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 13:35

    POL-MG: Auffahrunfall: 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 23. April, ist es gegen 15.30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Hardter Straße/ Marlborough Road gekommen, bei dem ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr die Hardter Straße, als die Autofahrerin vor ihm an der Kreuzung nach links in die Marlborough Road abbiegen wollte. Daraufhin leitete er eine ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 09:47

    POL-MG: Falscher Handwerker in Wickrath - Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung!

    Mönchengladbach (ots) - Mindestens ein falscher Handwerker hat am Donnerstagnachmittag, 23. April, ein Ehepaar in seiner Wohnung an der Trompeterallee in Wickrath bestohlen. Gegen 15 Uhr klingelte es bei den Eheleuten. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Handwerker ausgab, der nach der Heizung schauen wolle. Da tags zuvor tatsächlich Arbeiten an der ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 16:45

    POL-MG: Goldketten-Raub: Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Mittwoch, 22. April, gegen 14.45 Uhr eine 64-jährige Frau an der Heinrich-Lersch-Straße beraubt. Die Frau war zu Fuß unterwegs, als neben ihr ein mit zwei Männern besetztes Auto gehalten habe. Der Beifahrer soll ausgestiegen und auf die Frau zugegangen sein, sie am Kragen gepackt und ihr dann die Halskette entrissen haben. Zeitgleich drückte er ihr Modeschmuck ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren