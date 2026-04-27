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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vier Palmen gestohlen: Einbruch in Baumarkt

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer (35 und 55 Jahre alt) sind am Freitag, 24. April, gegen 23.20 Uhr in das umzäunte Außengelände eines Baumarkts an der Lürriper Straße eingebrochen und wollten vier Palmen stehlen. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.

Ein Zeuge hatte die Polizei informiert und eine Personenbeschreibung durchgegeben. Vor Ort trafen die eingesetzten Kräfte zwei Tatverdächtige an, auf die die Beschreibung zutraf. Die Männer räumten die Tat ein.

Die Polizei nahm sie vorläufig fest und brachte sie zur Polizeiwache. Am Folgetag führten Ermittler die beiden Männer beim Amtsgericht Mönchengladbach vor. Es wurde in beiden Fällen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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