Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht in Heyden | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Auf einem Parkplatz an der Odenkirchener Straße ist es am Freitag, 24. April, zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem E-Scooter-Fahrer gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Eine 45-jährige Radfahrerin überquerte gegen 18.40 Uhr nach einem Einkauf gerade den Parkplatz, als sie eigenen Angaben zufolge von einem E-Scooter touchiert wurde. Dadurch sei sie gestürzt und wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer habe sich daraufhin von dem Unfallort entfernt.

Die 45-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: Er ist circa 19 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß und von dünner Statur. Er hatte schwarze Haare, trug dunkle Kleidung und fuhr auf einem schwarzen E-Scooter.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

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