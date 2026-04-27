Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu "PKW kollidiert mit Baum und überschlägt sich" - 87-jährige Autofahrerin im Krankenhaus verstorben

Mönchengladbach (ots)

Die 87-jährige Frau, die am 19. April, in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses an der Bettrather Straße beim Wendeversuch die Kontrolle über ihr Auto verlor und schwer verletzt wurde, ist im Krankenhaus aufgrund des vorherigen Unfallgeschehens verstorben.

Wie bereits berichtet, kollidierte das Auto mit einem Baum, geriet ins Schleudern und überschlug sich. (cr)

Zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6258281

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