Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Kleiner Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Am Mittwoch kam es in Riedlingen zu einem Brand auf einer Grünfläche.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr meldete ein Zeuge, dass in der Sebastian-Kneipp-Straße ein Gebüsch brennen würde. Die Feuerwehr Riedlingen rückte an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Das trockene Schilf brannte an der Grünanlage zwischen Grüninger Siedlung und dem Wohngebiet "Klinge" auf einer Fläche von ungefähr 20 qm. Was das Feuer auslöste, ist nicht bekannt. Eine Gefahr für die angrenzenden Bewohner bestand nicht. Die Feuerwehr war mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Ein Schaden ist wohl nicht entstanden.

Hinweis der Polizei: Nur durch den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur lassen sich Wald- und Flächenbrände vermeiden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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