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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl in Elektronikmarkt - Tatverdächtiger gestellt

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es in einem Elektronikmarkt in der Haifa-Allee in Mainz zu einem Ladendiebstahl.

Ein Mitarbeiter des Marktes beobachtete, wie ein 22-jähriger Mann zwei Mobiltelefone samt Sicherungsverpackung in seinen Rucksack steckte. Beim anschließenden Verlassen des Geschäfts wurde der Mann durch einen Ladendetektiv angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle seines Rucksacks wurden insgesamt vier Mobiltelefone aufgefunden.

Der Gesamtwert der entwendeten Ware liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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