Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus in Supermarkt

Mainz (ots)

Am Montag, 27.04.2026, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Großen Bleiche in Mainz zu einem Diebstahl von einer Brieftasche aus einer Handtasche zum Nachteil einer 81-jährigen Mainzerin.

Während ihres Aufenthalts im Markt befand sich die Brieftasche in ihrer offenen Handtasche. An der Kasse bemerkte sie das Fehlen der Brieftasche.

In der entwendeten Brieftasche befanden sich mehrere Ausweisdokumente sowie eine Bankkarte.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Dokumente möglichst körpernah und auf verschiedene, verschlossene Innentaschen verteilt. Nutzen Sie Handtaschen mit Reißverschluss oder anderen Sicherungen.

Achten Sie insbesondere in belebten Bereichen auf Ihre persönlichen Gegenstände.

Seien Sie aufmerksam, wenn Sie angerempelt oder abgelenkt werden.

Erstatten Sie nach einem Diebstahl umgehend Anzeige bei der Polizei.

Lassen Sie abhandengekommene Zahlungskarten sofort sperren (Sperr-Notruf 116 116) oder wenden Sie sich direkt an Ihr Kreditinstitut.

Melden Sie gestohlene Ausweise schnellstmöglich bei der zuständigen Behörde. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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