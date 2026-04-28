PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Fahrzeugteilen aus Transporter

Mainz-Hechtsheim (ots)

In der Zeit von Sonntag, 26.04.2026, 14:00 Uhr, bis Montag, 27.04.2026, 06:30 Uhr, haben sich unbekannte Täter an einem in der Wernher-von-Braun-Straße in Mainz-Hechtsheim abgestellten Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht und mehrere Fahrzeugteile entwendet.

Die Täter bauten sowohl Front- und Rückleuchten als auch Teile aus dem Fahrzeuginnenraum aus. Zudem verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 08:46

    POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge

    Mainz (ots) - Am gestrigen Montag wurden der Mainzer Polizei insgesamt sechs Diebstähle an und aus Fahrzeugen gemelet. Die Taten ereigneten sich in mehreren Vororten des Stadtgebiets und weisen nach derzeitigem Ermittlungsstand ein ähnliches Vorgehen der unbekannten Täter auf. Insbesondere Transporter standen im Fokus der Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen, indem sie gezielt ein Loch in ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 11:05

    POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt - Ladendetektiv verletzt

    Mainz (ots) - Am Freitag, 24.04.2026, gegen 16:45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Drogeriemarkt am Gutenbergplatz in Mainz gerufen, nachdem es dort zu einem räuberischen Diebstahl gekommen sein soll. Vor Ort konnte zunächst lediglich der Ladendetektiv angetroffen werden. Der bislang unbekannte Tatverdächtige war zuvor geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren