Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Fahrzeugteilen aus Transporter

Mainz-Hechtsheim (ots)

In der Zeit von Sonntag, 26.04.2026, 14:00 Uhr, bis Montag, 27.04.2026, 06:30 Uhr, haben sich unbekannte Täter an einem in der Wernher-von-Braun-Straße in Mainz-Hechtsheim abgestellten Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht und mehrere Fahrzeugteile entwendet.

Die Täter bauten sowohl Front- und Rückleuchten als auch Teile aus dem Fahrzeuginnenraum aus. Zudem verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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