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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge

Mainz (ots)

Am gestrigen Montag wurden der Mainzer Polizei insgesamt sechs Diebstähle an und aus Fahrzeugen gemelet. Die Taten ereigneten sich in mehreren Vororten des Stadtgebiets und weisen nach derzeitigem Ermittlungsstand ein ähnliches Vorgehen der unbekannten Täter auf.

Insbesondere Transporter standen im Fokus der Täter. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen, indem sie gezielt ein Loch in die Seitentüre schnitten, um diese im Anschluss zu entriegeln und zu öffnen. Aus den Innenräumen wurden vor allem hochwertige Werkzeuge, Navigationssysteme sowie Tachoeinheiten entwendet.

In zwei der gemeleten Fällle bauten die Täter die Scheinwerfer der Fahrzeuge aus und entwendeten diese.

Wir prüfen derzeit mögliche Tatzusammenhänge und raten Fahrzeughaltern, ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit an gut beleuchteten Orten abzustellen und keine wertvollen Gegenstände sichtbar im Innenraum zu lagern.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die am Montag oder in den vorangegangenen Tagen in den betroffenen Vororten verdächtige Personnen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden auf der nächstgelegenen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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