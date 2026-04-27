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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrraddiebstahl - Tatverdächtiger gestellt

Mainz (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Nackstraße in Mainz zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Ein Mitteiler beobachtete, wie ein Mann das Schloss eines an einem Straßenschild angeschlossenen Fahrrads beschädigte. Nach Ansprache ließ der Mann das Fahrrad zurück und flüchtete mit einem anderen Fahrrad in Richtung Goethestraße.

Vor Ort übergab der Mitteiler den eingesetzten Polizeibeamten eine Personenbeschreibung sowie ein Foto des Flüchtigen. Während der Sachverhaltsaufnahme fuhr eine Person, auf die die Beschreibung zutraf, an den eingesetzten Beamten vorbei und wurde daraufhin kontrolliert.

Aufgrund des bestehenden Tatverdachts wurde der 24-jährige Mann aus Wiesbaden zur Dienststelle verbracht und das Fahrrad sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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