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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit zwischen Auto- und Fahrradfahrer eskaliert

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Sonntag, 26.04.2026, gegen 13:30 Uhr, wurde der Polizei über Notruf eine Streitigkeit zwischen einem Pkw-Fahrer und zwei Fahrradfahrern in der Neuen Mainzer Straße gemeldet, bei der es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll.

Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen Pkw sowie insgesamt vier beteiligte Personen. Nach getrennten Befragungen stellte sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Zwei Fahrradfahrer befuhren die Neue Mainzer Straße in Fahrtrichtung Alte Mainzer Straße, als ein Pkw zum Überholen ansetzte. Während des Überholvorgangs trat der vorausfahrende 35-jährige Mainzer Fahrradfahrer nach eigenen Angaben aufgrund eines zu geringen Seitenabstands gegen die Beifahrertür des Pkw.

Der Pkw-Fahrer brach daraufhin den Überholvorgang ab und brachte sein Fahrzeug zum Stillstand. Beim anschließenden Aussteigen kam es zu einem Gerangel zwischen ihm und dem Fahrradfahrer, bei dem der Autofahrer im Gesicht verletzt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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