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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei warnt vor Schockanrufen - Seniorin übergibt Schmuck im Wert von über 35.000 Euro

Kirn (ots)

Eine 90-jährige Frau aus Kirn ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Unbekannte Täter erbeuteten dabei Goldschmuck im Wert von über 35.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Seniorin telefonisch von einem unbekannten Mann kontaktiert, der behauptete, der Sohn der Frau habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden, müsse kurzfristig eine Kaution in Form von Wertgegenständen hinterlegt werden. Unter dem Eindruck der geschilderten Notlage übergab die Geschädigte schließlich mehrere Gramm Goldschmuck an eine bislang unbekannte Person. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Die Täter setzen ihre Opfer gezielt unter Druck und nutzen emotionale Ausnahmesituationen aus.

Hinweise der Polizei:

   - Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen von Notlagen von 
     Angehörigen berichtet wird.
   - Geben Sie keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte        
     Personen.
   - Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit Familienangehörigen oder 
     verständigen Sie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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