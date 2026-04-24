Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Silber entwendet

Mainz (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19.04.2026, 14:00 Uhr, und dem 21.04.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Viktorstift" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mainzer Oberstadt.

Bislang unbekannte Täter überkletterten vermutlich den Gartenzaun auf der Vorderseite des Grundstücks und hebelten anschließend ein Küchenfenster auf. Im Anschluss durchsuchten sie das Anwesen nach Wertgegenständen. Entwendet wurden Schmuck sowie Silber. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Mainz bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06131/65-33999 zu melden.

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