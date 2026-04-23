Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Mainz-Mombach (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 21.04.2026, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, den 22.04.2026, 07:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte in Mainz-Mombach.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten bislang unbekannte Täter, sich über die Haupteingangstür sowie über eine zum Garten führende Nebentür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. An beiden Türen wurden Hebelspuren festgestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell