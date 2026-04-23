Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdieb bestiehlt 80-Jährigen in Mainz

Mainz (ots)

Am Montag, 20. April 2026, kam es im Bereich des Barbarossarings in Mainz zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 80-jährigen Mannes.

Der Geschädigte wurde von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und gebeten, eine 1-Euro-Münze zu wechseln. Während der Senior sein Portemonnaie öffnete und nach passendem Kleingeld suchte, entwendete der Täter unbemerkt Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags aus der Geldbörse.

Im Anschluss entfernte sich der Täter zügig vom Tatort. Der Geschädigte konnte den Mann noch kurzzeitig beobachten, bemerkte den Diebstahl selbst jedoch erst am folgenden Tag.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 170 cm groß - etwa 35-40 Jahre alt - bekleidet mit einem weißen Hemd - sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor sogenannten Trickdiebstählen und rät, bei derartigen Ansprachen vorsichtig zu sein und ihr Portemonnaie nicht in Gegenwart fremder Personen zu öffnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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