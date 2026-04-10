Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickdiebstahl aus Juweliergeschäft

Erfurt (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.04.2026) erbeuteten Diebe in einem Erfurter Juweliergeschäft hochwertigen Schmuck. Zwei unbekannte Frauen betraten gegen 15:00 Uhr das Geschäft in der Schlösserstraße. Sie gaukelten den Angestellten vermeintliches Kaufinteresse vor und ließen sich mehrere Schmuckstücke zeigen. Durch gezieltes Ablenken, Fragenstellen und Anprobieren erbeuteten sie zunächst unbemerkt ein Goldarmband und zwei Goldketten im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Die Täterinnen verließen mit dem Schmuck das Geschäft, der Diebstahl wurde erst am Folgetag bemerkt. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Diebstahl eingeleitet. (SO)

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