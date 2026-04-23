Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer - eine Person leicht verletzt

Mainz-Drais (ots)

Am Mittwoch, dem 22.04.2026, kam es gegen 10:00 Uhr an der Kreuzung K11 / L427 im Bereich Mainz-Drais zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Autofahrerin die K11 aus Richtung Mainz-Finthen kommend und hielt zunächst an der roten Ampel. Anschließend wollte sie nach links in Richtung Gonsenheim abbiegen.

Zur gleichen Zeit kam ein Fahrradfahrer aus Richtung der Straße "An der Markthalle" angefahren. Auch er wartete zunächst an der Ampel und beabsichtigte anschließend, den vorgesehenen Fahrradstreifen zu nutzen, um die Kreuzung zu überqueren und seine Fahrt geradeaus in Richtung Mainz-Finthen fortzusetzen.

Beim Abbiegen übersah die Autofahrerin den Fahrradfahrer, der den Fahrradstreifen ordnungsgemäß nutzte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern.

Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. An dem Pkw sowie am Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

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