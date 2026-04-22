Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme Vermisstenfahndung nach 80-Jährigem aus Rheinhessen

Mainz (ots)

Der seit Dienstagvormittag, 21.04.2026, vermisste 80-Jährige aus Rheinhessen konnte am Mittwochmorgen wohlbehalten in Mainz angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

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