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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme Vermisstenfahndung nach 80-Jährigem aus Rheinhessen

Mainz (ots)

Der seit Dienstagvormittag, 21.04.2026, vermisste 80-Jährige aus Rheinhessen konnte am Mittwochmorgen wohlbehalten in Mainz angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

HINWEIS: Wir bitten Medien, insbesondere Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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