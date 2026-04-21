Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: WED in Einfamilienhaus in Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag (18.-19.04.2026) kam es im Mainzer Stadtteil Oberstadt in der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich Zutritt zum Anwesen und gelangten gewaltsam in das Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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