Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ablenkung im Fokus: Polizei stellt vermehrt Verstöße bei Verkehrskontrollen in Mainz fest

Mainz Stadtgebiet (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr, richtete die Polizeiinspektion Mainz 1 zwei Kontrollstellen in der Wormser Straße sowie in der Peter-Altmeier-Allee im Bereich der Mainzer Innenstadt ein.

Hintergrund der Maßnahmen sind die jüngst veröffentlichten Zahlen der Verkehrsunfallstatistik, die einen Anstieg der Verkehrsunfalltoten sowie der im Straßenverkehr verletzten Personen ausweisen. Ziel der Kontrollen war es daher, insbesondere das Verhalten von Verkehrsteilnehmenden im Hinblick auf sicherheitsrelevante Vorschriften zu überprüfen und für Gefahren zu sensibilisieren.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurden insgesamt 53 Kraftfahrzeuge überprüft. Hierbei stellten die eingesetzten Kräfte insgesamt 41 Verstöße fest. In 31 Fällen nutzten Fahrzeugführende unerlaubt ein Mobiltelefon während der Fahrt. Darüber hinaus waren fünf Personen nicht ordnungsgemäß angeschnallt und weitere fünf Verstöße wurden im Bereich der mangelhaften Ladungssicherung sowie wegen des Nichtmitführens von Führerscheinen festgestellt.

Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die erheblichen Gefahren hin, die durch Ablenkung im Straßenverkehr, unzureichende Ladungssicherung sowie das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes entstehen.

Positiv hervorzuheben ist, dass viele der kontrollierten Personen nach Erläuterung der Hintergründe der Maßnahmen Verständnis für das polizeiliche Vorgehen zeigten

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